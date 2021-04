Juiz arquiva inquérito contra professora por outdoor crítico a Bolsonaro

O inquérito foi aberto pela PF a pedido do então ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, que encaminhou uma solicitação de Jair Bolsonaro edit

247 - O juiz da 15ª Vara Federal de Brasília Francisco Codevila, a pedido do Ministério Público Federal, arquivou um inquérito aberto pela PF para investigar a professora Érika Suruagy Assis, vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em setembro de 2020, Érika veiculou um outdoor com a mensagem 'O senhor da morte chefiando o país, #ForaBolsonaro', responsabilizando o presidente pelas então 120.000 mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil.

O inquérito foi aberto a pedido do então ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, que encaminhou uma solicitação de Jair Bolsonaro.

A procuradora Melina Castro Montoya Flores pediu o arquivamento da investigação, argumentando que "a crítica – ainda que veemente, ácida, irônica e até injusta – aos governantes, às instituições públicas e à ordem social figura no núcleo essencial da liberdade de expressão, correspondendo à sua esfera mais intensamente protegida, de maneira que a criminalização de manifestações, ainda que duras, dirigidas contra elevadas autoridades, como o Presidente da República, revela-se incompatível com a Constituição da República".

