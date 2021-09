Juiz explica por que desconfia da "facada de Juiz de Fora"

Apoie o 247

247 - O jurista Luis Carlos Valois afirmou desconfiar da versão de Jair Bolsonaro sobre a suposta facada em Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral de 2018 e citou o fato de Adélio Bispo ter ficado ileso naquele dia, mesmo rodeado de simpatizantes do bolsonarismo.

"Para mim o maior indício contra a história da facada ainda é o fato de o 'mito' estar rodeado de milhares de simpatizantes que o idolatram, e às armas, e à solução de conflitos via violência, e o suposto autor do crime ter saído ileso sem nenhum arranhão!", escreveu o magistrado no Twitter.

A suposta facada foi retratada no documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil", do jornalista do Brasil 247 Joaquim de Carvalho. O vídeo se aproxima de 1 milhão de visualizações e é finalista do prêmio Comunique-se .

Para mim o maior indício contra a história da facada ainda é o fato de o "mito" estar rodeado de milhares de simpatizantes que o idolatram, e às armas, e à solução de conflitos via violência, e o suposto autor do crime ter saído ileso sem nenhum arranhão! — Luis Carlos Valois (@LuisCValois) September 17, 2021

Não é sobre o documentário! Os milhares de simpatizantes que o idolatram estavam lá... já viu o que fazem com quem é pego depois de correr tentando furtar um celular na rua??? — Luis Carlos Valois (@LuisCValois) September 17, 2021

