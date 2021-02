Juiz federal de MG dá 72 horas para Bolsonaro explicar mudanças na Petrobras

Um juiz federal de Minas Gerais determinou que Bolsonaro explique mudanças no comando da estatal petroleira. A Advocacia-Geral da União (AGU) disse que 'não comenta processos em tramitação judicial' edit

247 - O juiz da 7ª Vara da Justiça Federal da 1ª Região, em Belo Horizonte, André Prado de Vasconcelos, determinou que Jair Bolsonaro, a União e a Petrobras expliquem, no prazo de 72 horas, a indicação do general Joaquim Silva e Luna para presidente da estatal.

Bolsonaro fez o anúncio na sexta-feira (19). O general é o atual diretor da Itaipu Binacional. Se confirmado, Silva e Luna substituirá o atual chefe da estatal, Roberto Castello Branco, indicado pelo presidente após as eleições de 2018.

A determinação do juiz federal foi motivada por um pedido de liminar feito pelos advogados Daniel Perrelli Lança e Gabriel Senra para impedir a saída do atual presidente e a posse do general, informa o G1.

