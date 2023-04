Juiz mais autoritário da história do Brasil, Moro vê como ‘autoritarismo’ corte de patrocínio federal à Agrishow

“Chama-se autoritarismo a ameaça do Governo de cancelar a participação do Banco do Brasil no Agrishow”, escreveu o senador edit

247 — O ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil) afirmou que o corte de patrocínio federal à Agrishow é “autoritarismo”. “Chama-se autoritarismo a ameaça do Governo de cancelar a participação do Banco do Brasil no Agrishow”, escreveu o senador no Twitter.

Moro foi o juiz mais autoritário da história do Brasil. Cometendo crimes quando atuava na Operação Lava Jato, que rasgou a Constituição Brasileira e foi peça fundamental do golpe de Estado no país, Moro agiu como um ditador, motivo pelo qual ganhou o apelido de “Mussolini de Maringá”, referente à cidade em que nasceu no Paraná e ao ditador da Itália fascista nas décadas de 1920, 1930 e 1940.

Conforme comprovou a Vaza Jato, Moro atuou parcialmente para condenar Lula, atuando ao lado do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa. Moro também foi criticado por sua prática de usar prisões preventivas para manter suspeitos na prisão por tempo indeterminado sem julgamento, violando o direito à liberdade e à presunção de inocência.

Sem necessidade, Moro decidiu promover um espetáculo e conduzir coercitivamente Lula para prestar depoimento em uma investigação em 2016. Moro também foi criticado por sua prática de autorizar a interceptação de comunicações sem a devida justificativa legal, o que viola os direitos de privacidade dos cidadãos.

Ainda, Moro prendeu Lula ilegalmente, impedindo-o de participar das eleições de 2018, vencidas por Jair Bolsonaro, de quem o juiz da Lava Jato se tornou ministro da Justiça.

