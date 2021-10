Juiz que afastou presidente da Fundação Palmares encaminha denúncias para TCU, Casa Civil e Comitê de Ética

Decisão foi do juiz Gustavo Carvalho Chehab, da 21ª Vara do Trabalho de Brasília edit

247 - O juiz Gustavo Carvalho Chehab, da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, remeteu a denúncia contra o presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo, para o Tribunal de Contas da União (TCU), Comitê de Ética e para a Casa Civil. Chehab foi o magistrado responsável por afastar Camargo da gestão da instituição em função das denúncias de “assédio moral e discriminação em razão do trabalho”.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, também foram identificadas outras queixas fora da alçada da Justiça Trabalhista, como o "esvaziamento de atribuições legais do órgão, ofensa aos direitos fundamentais, má gestão pública e não observância de princípios constitucionais da administração pública".

Na decisão, Chehab ressalta, ainda, que a Fundação Palmares está há quase três anos sem Conselho Curador.

