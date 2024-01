Juíza manda remover vídeo com filho de ministro do STJ que entrou na mira de bolsonaristas

Apoie o 247

CartaCapital - A juíza Flávia Babu Capanema, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a remoção de um vídeo em que Felipe Brandão ostenta itens de luxo. O empresário é filho do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça.

Na semana passada, internautas bolsonaristas disseminaram um vídeo publicado pelo influenciador dinamarquês Anthony Krujiver, que diz viver em Amsterdã, na Holanda. Entre os artigos de luxo usados por Brandão na gravação estavam um tênis Nike, um relógio Richard Mille, uma jaqueta Prada e uma pulseira Cartier.

Leia a íntegra na CartaCapital.

