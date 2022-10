Juíza ordena retirada do ar de vídeo distorcido que associa Lula a pedofilia

Juíza Luciana de Oliveira Leal Halbritter, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a retirada do Facebook e do Twitter dos vídeos distorcidos contra Lula edit

Conjur - A juíza Luciana de Oliveira Leal Halbritter, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a retirada do Facebook e do Twitter de publicações que tentam relacionar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pedofilia.

O vídeo distorcido mostra o candidato à Presidência interagindo com pessoas em visita ao Complexo do Alemão, no Rio, no último dia 12.

A decisão foi provocada por pedido da Defensoria Pública fluminense. Com insinuações e afirmações de cunho sexual, as publicações que serão retiradas do ar distorcem vídeo em que o petista aparece abraçando uma menina de sete anos.

No pedido, a Defensoria sustenta que o vídeo vem sendo explorado para fins eleitorais, dando conotação sexual ao ocorrido e expondo, de forma indevida, a imagem e a identidade da criança, ameaçando sua integridade psicológica.

Ao analisar o pedido, a magistrada argumentou que a divulgação do vídeo em sentido claramente diverso do ocorrido provoca dano provável a direitos de personalidade.

A juíza também explicou que a decisão da retirada do ar das publicações não coube à Justiça Eleitoral pelo fato de a ação não ter sido apresentada contra nenhum adversário do ex-presidente ou suas campanhas.

