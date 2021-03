Juíza tenta modificar laudo que inocenta Henrique Pizzolato das condenações do Mensalão

247 - Na terça-feira (16), os advogados de Henrique Pizzolato na Ação Penal 470-MG entraram com recurso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) contra decisão do Juízo da 20ª Vara Cível de Brasília, que quer tornar sem efeito o laudo pericial contábil, da própria Justiça, que, na prática, evidencia e desmonta a tese de desvio de recursos do Banco do Brasil a favor dos sócios da DNA Propaganda, Marcos Valério, Ramon Hollerbach e Cristiano Paz.

“O laudo pericial, que a Juíza quer mudar, deixa claro que os recursos não eram do banco e, além disso, os serviços com a marca Visa-Ourocad foram realizados”, afirma o advogado Paulo Borges. Segundo ele, a 20ª Vara Cível de Brasília tenta reconfigurar o resultado de uma perícia resultante de um processo movido pelo próprio Banco do Brasil contra Pizzolato e demais réus, informa o Brasil Popular.

“O Juízo quer dar um cavalo de pau na perícia requerida pelo próprio banco e que revelou que quanto ao alegado desvio de recursos do BB os três são inocentes e que o bancário Henrique Pizzolato não tem nenhum envolvimento com o esquema levado ao Supremo Tribunal Federal para iniciar uma verdadeira demolição do governo petista”, denuncia o advogado.

