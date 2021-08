Juízes federais dizem que 'mensagens distorcidas' de Bolsonaro sobre decisões judiciais são inaceitáveis

Em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), juízes federais criticaram Jair Bolsonaro e classificaram como "inaceitáveis as repetidas mensagens distorcidas sobre decisões judiciais e sobre a higidez do processo eleitoral brasileiro, além das reiteradas ofensas a membros do Supremo Tribunal Federal" edit

247 - Magistrados divulgaram uma nota em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e classificaram como "inaceitáveis as repetidas mensagens distorcidas sobre decisões judiciais" protagonizadas por Jair Bolsonaro. Os magistrados também manifestaram repúdio "à escalada de desrespeito" aos integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

"São inaceitáveis as repetidas mensagens distorcidas sobre decisões judiciais e sobre a higidez do processo eleitoral brasileiro, além das reiteradas ofensas a membros do Supremo Tribunal Federal, com ameaças diretas de ruptura com a ordem legalmente constituída", diz a nota.

De acordo com o texto, "a liberdade de expressão não autoriza que sejam proferidas ameaças às instituições ou a seus integrantes, tampouco ilações e calúnias contra quaisquer pessoas, sobretudo magistrados no cumprimento do seu dever constitucional".

"A superação das dificuldades vivenciadas pela população em razão da pandemia exige união de esforços e proteção das instituições que compõem o nosso Estado Democrático de Direito. O contínuo e ruidoso atrito entre os Poderes da República somente gera insegurança institucional e dissemina sentimentos de temor à sociedade brasileira", continua.

A nota foi assinada pelas seguintes entidades:

Associação dos Juízes Federais do Brasil - Ajufe

Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul - Ajufesp

Associação dos Juízes Federais do Estado de Minas Gerais - Ajufemg

Associação dos Juízes Federais da 1ª Região - Ajufer

Associação dos Juízes Federais da Bahia - Ajufba

Associação dos Juízes Federais da 5ª Região - Rejufe

Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul - Ajufergs

Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo - Ajuferjes

Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina - Ajufesc

Associação dos Juízes Federais do Mato Grosso do Sul - Ajufems

Associação Paranaense dos Juízes Federais - Apajufe

