Juízes para a Democracia: Bolsonaro revela incapacidade para gerir o país

A AJD (Associação de Juízes para a Democracia) soltou uma nota repudiando as manifestações em favor do AI-5, cuja personagem maior foi o próprio presidente da República. O texto afirma que Bolsonaro acaba “revelando uma vez mais sua incapacidade para gerir o país em um período de pandemia” edit

247 - A AJD (Associação de Juízes para a Democracia) publicou uma nota em que repudia os protestos contra o STF e demais instituições democráticas, reafirmando a necessidade de o Brasil buscar uma saída para a crise política antes que seja tarde.

Leia a nota na integra:

NOTA PÚBLICA

É hora de reconduzir o Brasil à normalidade democrática! Antes que seja tarde

A AJD repudia as manifestações de hoje em favor do AI-5 e contra as instituições democráticas, das quais o presidente da república participou, revelando uma vez mais sua incapacidade para gerir o país em um período de pandemia.

É inaceitável que o chefe de estado estimule aglomerações quando isso representa evidente potencialização do risco de vida para todas as pessoas.

Nossa população precisa de proteção social, de isolamento físico e de um dirigente que reconheça e enfrente a gravidade da COVID-19.

A AJD exorta uma vez mais as instituições republicanas a assumirem a responsabilidade histórica de reconduzir o Brasil à normalidade democrática, antes que seja tarde demais.

AJD - ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA

