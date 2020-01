Juliano Medeiros: Lula é craque, mas não é técnico da oposição

No programa Entre Vistas, de Juca Kfouri, que foi ao ar na última quinta-feira (2) na TVT, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que "Lula é um craque que volta para o time da oposição, mas ele não é o técnico da oposição" edit

247 - Em entrevista ao programa Entre Vistas, de Juca Kfouri, na TVT, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, usa a metáfora do futebol ao falar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "Lula é um craque que volta para o time da oposição, mas ele não é o técnico da oposição", conta o BR Político.

Dentre as divergências da esquerda, Medeiros destacou o entendimento do PSOL de que não é possível encontrar aliados na centro-direita contra a atual crise política. "Nós, do PSOL, não acreditamos nisso (diálogo). Por isso, vamos brigar mais com o (Rodrigo) Maia que os outros partidos da oposição", diz. Ainda que haja proximidade do partido com nomes da centro-direita, como o ex-senador Roberto Requião (MDB), Medeiros reforça que é impossível haver uma aliança partidária com os partidos desse espectro. "Não é puritanismo não, mas o PSOL logrou alcançar um certo patrimônio de coerência", defende.

Em outro trecho, conta a Rede Brasil Atual, questionado sobre uma suposta responsabilidade da esquerda na ascensão do radicalismo de direita, Juliano discorda. "A culpa é das elites. As elites fizeram uma opção por depor uma presidenta legitimamente eleita para emplacar um programa econômico muito nocivo que criou uma dinâmica recessiva, que jogou milhões de brasileiros e brasileiras no desemprego e na informalidade. A responsabilidade pelas crises política, econômica e social que vivemos no país é das elites brasileiras. Na América Latina como um todo", afirmou.

O presidente do PSOL não se exime de pensar de forma crítica o papel da esquerda. "Há de se pensar o que foi a experiência da esquerda, da centro-esquerda no governo", afirma, lembrando opções dos governos petistas para o comando de ministérios como os da Agricultura e da Fazenda, que considera contraditórias. "Acharam que poderiam ter um latifundiário no governo, um banqueiro na economia. E, quando fosse necessário, contrariar o sistema", criticou.