Júlio Lancellotti critica reabertura de igrejas: “muitos vão ao templo para testemunhar o cofre, não Jesus"

Padre fez críticas à decisão do ministro do STF Nunes Marques, que ignora a pandemia e ordenou a reabertura de templos neste domingo edit

247 - O Padre Júlio Lancelloti, em missa transmitida on-line, fez críticas à decisão do ministro do STF Nunes Marques, que ignora a pandemia e ordenou a reabertura de templos neste domingo.

Segundo o sacerdote, o testemunho de Jesus pode ser feito em outro lugar que não seja na igreja, mas que, infelizmente, “muitos que vão aos templos testemunham o cofre”, uma crítica a setores neopentecostais que forçam a reabertura dos templos.

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou neste sábado (3) a realização de cultos e celebrações religiosas presenciais em todo o País, no momento em que o Brasil atinge o pior momento da pandemia do novo coronavírus, com sucessivos recoredes de mortes e contaminações diárias.

O ministro atendeu a ação movida ainda em 2020 pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nunes Marques determinou que sejam aplicados protocolos sanitários nos espaços religiosos, limitando a presença em cultos e missas a 25% da capacidade do público.

“Reconheço que o momento é de cautela, ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual”, observou o ministro em sua decisão.

Nessa sexta-feira (2), o Brasil registrou 2.922 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com isso, o número total de vítimas do novo coronavírus chega a 328.206.]

