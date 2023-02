Junto com Wellington Dias, Boulos anuncia projeto para Política Nacional de Cozinhas Solidárias

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) anunciou nesta quinta-feira (9) que irá enviar à Câmara na próxima semana um projeto de lei para criar uma Política Nacional de Cozinhas Solidárias. O objetivo é fornecer almoço gratuito para pessoas que estão passando fome.

Boulos e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, visitaram uma Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em Ceilândia, no Distrito Federal. A unidade oferece 150 refeições gratuitas diariamente à população vulnerável da região.

"Nós levamos o presidente Lula para uma unidade em Santo André (SP) no ano passado, e ele entendeu que é um projeto importante", diz Boulos. "Nosso objetivo é criar, a partir de iniciativas já existentes e novas iniciativas, uma grande rede de cozinhas solidárias para ajudar a combater a fome que atinge 33 milhões de brasileiros em todo o país", afirma Boulos, que prometeu apresentar o projeto na Câmara na segunda-feira (13).

Para o ministro Wellington Dias, a ação pode se integrar ao conjunto de políticas já propostas pelo governo. "Além do Bolsa Família, o Cozinha Solidaria/Restaurantes Popular é parte deste planejamento, somando-se ao Programa de escola de Tempo Integral, que além da parte de educação, tem almoço e dentro o programa de Merenda Escolar ", afirmou.

O projeto de Boulos prevê que o governo federal lance editais públicos para selecionar e subsidiar organizações da sociedade civil que toquem as cozinhas. A quantidade de pontos será definida posteriormente, de acordo com o orçamento disponibilizado pelo ministério.

Inspiração para o projeto de lei, as Cozinhas Solidárias do MTST somam 31 unidades espalhadas por todo o Brasil. Criadas no início da pandemia para combater a fome, elas já serviram mais de 1,2 milhão de refeições gratuitas. A iniciativa, que funciona à base de doações voluntárias pela internet, foi premiada pela ONU em dezembro do ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.