"Juntos construiremos o futuro do Brasil", diz Lula em mensagem a candidatos do Enem

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou neste domingo (20) uma mensagem desejando boa sorte aos estudantes que farão a segunda etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

"Boa sorte aos estudantes no segundo dia do Enem. Agora falta pouco. Acreditem na educação e aproveitem bem cada oportunidade. Juntos construiremos o futuro do Brasil", escreveu Lula.

Os participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza neste domingo, que engloba química, física e biologia. Ao todo, serão 90 questões objetivas. A aplicação terá 5 horas de duração.

