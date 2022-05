Jurista critica submissão de Bolsonaro a Elon Musk

Apoie o 247

247- O jurista Augusto de Arruda Botelho usou suas redes para criticar no que ele considera uma submissão de um chefe de Estado, após a mídia revelar que Jair Bolsonaro irá especialmente a São Paulo para se encontrar com o bilionário Elon Musk nesta sexta-feira (20).

"Bolsonaro vai até o hotel que o Elon Musk está hospedado para se reunirem. Não deveria ser o contrário? Já sei, os voos para Brasília estão muito caros e o Musk está com dificuldades financeiras… ", ironizou.

Bolsonaro vai até o hotel que o Elon Musk está hospedado para se reunirem.

Não deveria ser o contrário?

Já sei, os voos para Brasília estão muito caros e o Musk está com dificuldades financeiras…





Jair Bolsonaro deve se reunir nesta sexta-feira (20) com o empresário Elon Musk, o homem mais rico do mundo. O encontro está previsto para acontecer em um hotel, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O dono da Tesla e da SpaceX aceitou conversar com Bolsonaro a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que já se encontrou com ele nos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (19), o titular do Executivo disse que encontraria “uma pessoa muito importante”, mas não citou o nome do bilionário.

