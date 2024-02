Jurista Marcelo Uchôa cita as fragilidades na defesa de Bolsonaro, alvo da PF por tentativa de golpe

Apoie o 247

247 - O jurista Marcelo Uchôa citou duas fragilidades que, segundo o estudioso, estão na defesa de Jair Bolsonaro (PL), alvo da Polícia Federal (PF) por tentativas de golpe.

"Sobre a tese de defesa do inelegível lesa-pátria: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB): Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Código Penal Brasileiro: Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável", escreveu Uchôa em rede social.

A Polícia Federal iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), no mês passado, com o objetivo de ter mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

Em delação premiada no ano passado, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que Bolsonaro consultou militares para saber a melhor forma de se aplicar um golpe no país.

