Juristas e professores lançam manifesto em apoio à pré-candidatura de Tiago Botelho

247 - Juristas e professores de Direito lançaram manifesto de apoio à pré-candidatura do também professor Tiago Botelho (UFGD) ao Senado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, representando o estado do Mato Grosso do Sul.

"Professoras e professores de Direito endossam o projeto em razão dos compromissos primordiais assumidos pelo pré-candidato de defender a Constituição Federal e os Direitos Humanos, a educação como política central, a defesa das minorias, a proteção do meio ambiente e a interiorização do mandato", destaa um trecho do documento assinado por nomes como Boaventura de Sousa Santos, Gisele Cittadino, Carlos Frederico Marés, Carol Proner, Juarez Tavares, Silvio Almeida, Pedro Serrano, Adilson José Moreira, Marcelo Neves e outros.





Leia a integra do manifesto

PROFESSORES DE DIREITO DE TODO O BRASIL MANIFESTAM APOIO À PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO FEDERAL DO PROFESSOR TIAGO BOTELHO PELO MATO GROSSO DO SUL

Em manifesto nacional professoras e professores de Direito de todo o Brasil manifestam apoio à pré-candidatura do Professor Tiago Botelho (UFGD) ao Senado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, representando o estado do Mato Grosso do Sul.

Tiago Botelho, desde 2016, vem se destacando em nível nacional e estadual pelas defesas à Constituição Federal e aos Direitos Humanos. Formado em Direito pela UEMS e História pela UFGD. Possui doutorado em Direito Socioambiental pela PUCPR e mestrado em Direito Agroambiental pela UFMT. É advogado, professor e coordenador do curso de Direito da UFGD.

Professoras e professores de Direito endossam o projeto em razão dos compromissos primordiais assumidos pelo pré-candidato de defender a Constituição Federal e os Direitos Humanos, a educação como política central, a defesa das minorias, a proteção do meio ambiente e a interiorização do mandato.

Nomes como Boaventura de Sousa Santos, Gisele Cittadino, Carlos Frederico Marés, Carol Proner, Juarez Tavares, Silvio Almeida, Pedro Serrano, Adilson José Moreira, Marcelo Neves e tantos outros assinam o manifesto.

O manifesto segue à disposição para receber assinaturas de professoras e professores de Direito de todo o Brasil que se identifique com o projeto. Para assinar, clique aqui.