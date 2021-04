Juristas farão ato virtual contra intimação da PF a Boulos com base na Lei de Segurança Nacional

Ato virtual em protesto contra a intimação da Polícia Federal ao líder do Movimento dos Trabalhadores Sem teto (MTST), Guilherme Boulos, será realizado nesta terça-feira (27) às 18h edit

247 - Um grupo de juristas irá realizar um ato virtual contra a intimação da Polícia Federal ao líder do Movimento dos Trabalhadores Sem teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL). Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o ato será realizado nesta terça-feira (27) às 18h.

A manifestação foi convocada pelos juristas Kenarik Boujikian, Felipe Santa Cruz, Pedro Serrano, Sheyla Carvalho, Daniel Sarmento e Marco Aurélio de Carvalho.

Boulos foi intimado pela PF a prestar depoimento no âmbito de um inquérito aberto com base na Lei de Segurança Nacional após criticar Jair Bolsonaro no Twitter. O depoimento está marcado para o dia 29 deste mês na superintendência da PF em São Paulo.

