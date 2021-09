Juristas pela Democracia explicam o porquê não vão participar de atos do MBL

Apoie o 247

Fórum - A Associação Brasileira de Juristas Pela Democracia (ABJD), que reúne nomes de peso do meio jurídico nacional, informou nesta sexta-feira (10) que não vai participar das manifestações contra Jair Bolsonaro convocadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL) no próximo dia 12.

Um dos artífices do golpe contra Dilma Rousseff (PT) em 2016, o MBL vem tentando vender o discurso de “união” contra o atual presidente ao convocar para os atos.

O grupo de direita tem feito postagens afirmando que a pauta única dos protestos será o “Fora Bolsonaro”. Esse mote, no entanto, se trata de uma mudança de postura para atrair setores da esquerda, já que até os primeiros dias deste mês as palavras de ordem para os atos eram “Nem Lula, nem Bolsonaro”.

Confira, abaixo, a íntegra da nota da ABJD.

Porque não vamos aos atos em 12 de setembro

Toda manifestação contra o governo autoritário e genocida de Jair Bolsonaro pedindo seu impeachment é legítima em si mesma. As divergências entre as forças políticas e seus diversos segmentos, próprias do regime democrático, não devem ser combustível para que se promovam ataques a esse ou aquele ato público com essa pauta.

Nas lutas populares, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) compõe, como entidade, a campanha nacional Fora Bolsonaro. As manifestações de rua, nesse caso como em regra, acontecem como consequência do aprofundamento do debate coletivo em defesa das pautas que interessam à sociedade brasileira.

A construção coletiva, portanto, além das bandeiras que se leva para o espaço público, precede as ações.

O ato deste domingo, dia 12 de setembro de 2021, é convocado, divulgado e organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL), sem qualquer participação da sociedade civil organizada em seus diversos movimentos, entidades, coletivos plurais. Um convite para aderir a eles, com diversas limitações sobre identificação, não guarda coerência com a estruturação horizontal que defendemos.

Desse modo, esclarecemos que a ABJD não participará dos atos do dia 12 de setembro“.

