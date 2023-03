Juscelino Filho mentiu em justificativa sobre viagem em que participou de leilão de cavalos

No relatório de viagem, Juscelino Filho alegou que passou quatro dias em missão oficial edit

247 - O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mentiu na prestação de contas sobre a viagem que fez em janeiro, pouco após assumir o comando da pasta para qual foi indicado pelo União Brasil no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o documento oficial, intitulado “Relatório de viagem”, foi assinado por Juscelino no dia 31 de janeiro, após ele viajar a São Paulo e passar três dos quatro dias de sua agenda, em um leilão de cavalos de raça.

O Ministério das Comunicações afirmou, em nota, que uma "falha no sistema, que lançou as diárias no período todo, sem excluir o período de descanso”. Ainda segundo a pasta, o problema já teria sido corrigido e os valores das diárias teriam sido devolvidos.

Na terça-feira (28), a Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu uma investigação para apurar a conduta do ministro.

