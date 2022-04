Justiça afirma que Viúva da Mega-Sena é “indigna” de receber herança

A cabeleireira Adriana Almeida foi condenada a 20 anos de prisão por ser mandante da morte do ex-marido; ele havia ganhado na Mega-Sena edit

Metrópoles - A Justiça considerou Adriana Ferreira Almeida, a Viúva da Mega-Sena, indigna de receber qualquer parte da herança do ex-marido. Adriana foi condenada a 20 anos de prisão por ser mandante do assassinato de Renê Senna, em janeiro de 2007.

“Em razão da participação da ré no homicídio do genitor da autora, defende a sua exclusão da sucessão pela configuração de indignidade”, diz parte do documento, assinado pelo juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, titular da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito.

Adriana disputa a herança com a família de Renê há 15 anos. Em 2018, a Justiça já havia decidido que o testamento que a beneficiava era inválido. Como parte da herança, estão um sítio de 9,3 quilômetros quadrados e o prêmio de R$ 52 milhões da Mega-Sena, hoje avaliado em R$ 90 milhões.

Leia a íntegra no Metrópoles .

