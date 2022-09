Justiça atende Tereza Cristina e manda tirar do ar fala em que ela nega fome no Brasil porque 'tem mangas nas cidades'

Tiago Botelho, candidato do PT que disputa com ela uma vago ao Senado no MS, está proibido de divulgar vídeo público da ministra na Câmara edit

247 - O candidato do PT ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho, foi impedido pela Justiça de divulgar um vídeo da também candidata ao Senado no estado, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro (PL) , em que ela afirmava na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados que "ninguém passa fome no Brasil porque tem manga nas cidades".

"Ela entrou na justiça e retirou o programa de circulação. Apesar de discordar da decisão, respeito a Justiça, retirarei do ar e recorrerei", escreveu Botelho em seu Instagram nesta quinta-feira (22).

Confira o vídeo mencionado pelo candidato petista:

"Quem tem vergonha do que fala não pode ser senador/a de Mato Grosso do Sul" complementou Botelho, que afirmou que lutará ao lado do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "para que o povo, ao invés de manga, coma comida sem veneno, barata e três vezes ao dia."

