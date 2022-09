Justiça condena Ronnie Lessa a 5 anos de prisão por tráfico internacional de armas

Apoie o 247

Brasil de Fato - Ronie Lessa, um dos executores da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi condenado a cinco anos de prisão por tráfico internacional de armas, na sexta-feira (5). A 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o pagamento de multa de R$ 454 mil por tentativa de tráfico internacional de armas de fogo. O ex-sargento da PM segue respondendo pelo homicídio e está preso, desde março de 2019, na cadeia de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A nova condenação está relacionada à importação de 16 quebra-chamas novos para fuzis AR-15 ou similares em 2017, após a apreensão de um pacote vindo de Hong Kong pela Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A Academia Supernova Saúde do Corpo aparecia como destinatário da encomenda, mas na verdade, o destino era um apartamento de Lessa, onde ele armazenava e montava armas, segundo a investigação da Polícia Federal.

O Estatuto do Desarmamento estabelece que o Governo Federal, através do Exército, estabelecerá quais são as armas de fogo e acessórios de usos proibidos, restritos e permitidos. Também é o Comando do Exército que deve autorizar a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Como Lessa não apresentou documentos que autorizassem a compra das peças de fuzil, foi considerado culpado.

O juízo manteve a prisão preventiva de Lessa com o objetivo de garantir a ordem pública. Como há indícios de que ele integra organização criminosa, a prisão busca evitar a prática de novos delitos.

Lessa saiu da Polícia Militar e passou a realizar homicídios "por encomenda". Além de ser o autor das mortes de Marielle e Anderson, ele é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por outros quatro homicídios.

A esposa do ex-PM, Elaine Lessa, também está presa desde julho do ano passado, acusada de fazer parte de uma facção que realizava operações de narcotráfico internacionais. Ela também havia sido acusada de tráfico internacional de armas, mas foi absolvida.

Em 2021, o casal já tinha sido condenado a quatro anos de prisão em regime aberto por destruir provas do crime contra Marielle e Anderson.

Ronnie e Elaine Lessa eram vizinhos de Jair e Carlos Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

