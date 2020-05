Justiça condena site bolsonarista a indenizar presidente da OAB em R$ 150 mil por fake news

Revista Fórum - A Justiça do Rio de Janeiro condenou os donos do site bolsonarista “Jornal da Cidade Online” a indenizar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, em R$ 150 mil por danos morais.

A juíza Sylvia Therezinha Hausen de Area Leão afirma na decisão que uma das notícias do site “induz os leitores a correlacionarem que o autor (Santa Cruz) se utiliza de meios fraudulentos para se apropriar de coisas alheias no exercício de sua função”.

“Algumas delas (publicações) possuem caráter indubitavelmente ofensivo e injurioso, principalmente as que afirmam que o autor é de baixíssimo nível, que sua administração causou a falência da OAB e que o autor é um escroque”, diz a juíza.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.