Justiça dá 15 dias para Michelle Bolsonaro pagar R$ 18 mil a advogada de jornalista da IstoÉ

247 - A Justiça de São Paulo determinou prazo de 15 dias para a primeira-dama Michelle Bolsonaro pagar R$ 18 mil à advogada Lucimara Ferri Melhado, que defende o jornalista Germano Oliveira e a revista IstoÉ. A informação é da coluna do Rogério Gentile da Folha de São Paulo.

Michelle havia perdido um processo contra a revista em maio do ano passado, sendo assim condenada a arcar com os honorários de Lucimara. A primeira-dama havia entrado com ação pedindo indenização de R$ 100 mil devido à publicação de uma reportagem em que a IstoÉ supostamente insinuava que ela estaria mantendo uma relação extraconjugal com o então ministro da Cidadania, Osmar Terra.

A Justiça entendeu que a revista ficou dentro do "limite da liberdade de imprensa e de informação", provocando uma derrota à Michelle, que então apresentou recurso ao Supremo Tribunal de Justiça.

