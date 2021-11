Justiça decidirá se empresas podem demitir funcionários não vacinados

O Ministério do Trabalho publicou portaria na qual proíbe empregadores de demitirem, por justa causa, funcionários que não receberam vacina edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Um processo que tramita na 13ª Vara Cível Federal do DF tem como pedido principal a suspensão dos incisos da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que proíbe empresas de demitirem, por justa causa, pessoas que não estão imunizadas contra a Covid-19. A norma também define como discriminatória a não contratação de candidatos que não tomaram vacina.

O advogado José da Silva Moura Neto protocolou, nesta quarta-feira (3/11), a ação popular contra a Portaria nº 620/2021. Na ação, o defensor argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) já entendeu pela constitucionalidade da previsão da vacinação obrigatória.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE