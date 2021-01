Justiça decidirá sobre foro privilegiado de Flávio Bolsonaro na segunda

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro irá decidir se o senador Flávio Bolsonaro manterá o foro privilegiado no caso sobre o esquema de "rachadinha" em seu gabinete na (Alerj) edit

247 - Em meio a um momento de aumento da impopularidade de Jair Bolsonaro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro irá decidir, na segunda-feira, 25, se o senador Flávio Bolsonaro manterá o foro privilegiado no caso sobre o esquema de "rachadinha" em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A sessão foi pautada pelo presidente da Corte, Claudio de Mello Tavares. O processo em análise discutirá se a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio contra o senador deve tramitar no Órgão Especial ou na primeira instância do TJ.

Originalmente, o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal (1ª instância), decidia sobre as medidas cautelares envolvidas na investigação. Ele ordenou a prisão do ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, no ano passado.

