Justiça destina R$ 2,5 bilhões da corrupção para Saúde

247 - O Judiciário e o Ministério Público estão direcionando dinheiro recuperado em operações contra a corrupção para o combate ao coronavírus. Pelo menos seis decisões judiciais nos últimos 15 dias reverteram, para a Saúde, cerca de R$ 2,5 bilhões, valor que havia sido devolvido aos cofres públicos por meio de acordos judiciais com empresas e delatores. Parte da verba já foi empregada para na compra de luvas e máscaras para profissionais de saúde em Mato Grosso, respiradores pulmonares na Paraíba e testes sorológicos no Rio de Janeiro.

Nos próximos dias o Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar a aplicação de R$ 51 milhões no combate ao coronavírus. O dinheiro foi encontrado dentro de malas no bunker do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB), em julho de 2017, na Bahia.

