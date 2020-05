Justiça determina que Fundação Palmares retire de site artigos que atacam Zumbi

Artigos devem ser retirados dos canais de comunicação da Fundação Palmares sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil edit

247 - A Justiça determinou que a Fundação Cultural Palmares retire de seu site artigos que desqualificam a figura de Zumbi dos Palmares. A decisão é da juíza Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida, da 9ª Vara Federal Cível da SJDF​.

Na decisão acatou ação popular impetrada pelos deputados federais Túlio Gadêlha (PDT-PE), Benedita da Silva (PT-RJ), Áurea Carolina (PSOL-MG) e Bira do Pindaré (PSB-MA).

A juíza determinou que os artigos “Zumbi e a Consciência Negra – Existem de Verdade?”, de Luiz Gustavo dos Santos Chrispino, e “A Narrativa Mística de Zumbi dos Palmares”, de Mayalu Felix, devem ser retirados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil.

Os artigos foram publicados no dia 13 de maio, data da abolição da escravatura no Brasil. Além dos testo, o presidente da fundação, Sérgio Camargo, publicou uma série de tuítes em que diz que Zumbi é um “herói da esquerda racialista; não do povo brasileiro”. Ele também fez enquete nas redes para escolher novo nome para a fundação.

Apesar de presidir uma fundação que tem como objetivo promover e preservar os valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, Camargo atua para desmontar todas essa ações. Ele, que chegou a ter a nomeação suspensa pela Justiça, já defendeu a extinção do movimento negro, o fim do feriado da Consciência Negra e atacou personalidades como Taís Araújo, Lázaro Ramos e a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018.

