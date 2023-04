Justiça eleitoral vai apertar a descarga e jogar Bolsonaro no esgoto, diz cientista político

Apoie o 247

247 - O cientista político Christian Lynch comentou, via redes sociais, a notícia de que a Procuradoria Eleitoral pediu que o TSE declare Jair Bolsonaro inelegível.

“A justiça eleitoral vai apertar o botão de descarga e Bolsonaro vai descer cano abaixo para o sistema de esgoto. Será só o primeiro. Choverão processos criminais e cíveis sobre ele e todos os seus cúmplices na administração. A cadeia é uma possibilidade”, avalia.

A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou na noite de quarta-feira (12) uma manifestação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo que Jair Bolsonaro (PL) seja declarado inelegível, informa a Folha de S. Paulo. A ação foi iniciada pelo PDT, que acusa Bolsonaro de abuso de poder durante uma reunião com embaixadores estrangeiros em julho de 2022, no Palácio da Alvorada. Durante a reunião, Bolsonaro divulgou informações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Se a inelegibilidade for declarada pelo TSE, Bolsonaro ficará impedido de concorrer a cargos políticos por oito anos, a partir das eleições de 2022. O processo movido pelo PDT é considerado o mais avançado entre as acusações que Bolsonaro enfrenta no tribunal eleitoral e foi mantido em sigilo pelo ministro relator Benedito Gonçalves.

