Justiça manda apreender jatinho de R$ 100 milhões de pai de Daniel Vorcaro

247 - A Justiça de Minas Gerais determinou a apreensão de um jatinho avaliado em R$ 100 milhões pertencente ao empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o jornal O Globo, a aeronave, um modelo Dassault Falcon 2000EX, foi adquirida em setembro de 2025 pela Hebron Participações S.A., empresa da qual Henrique Vorcaro é sócio-administrador.

A compra ocorreu cerca de dois meses antes de o caso envolvendo o Banco Master ganhar repercussão com a primeira prisão de Daniel Vorcaro. Segundo documentos anexados ao processo, o avião foi financiado por meio de um contrato de alienação fiduciária firmado com a empresa estadunidense SFG Equipment Leasing Corporation. Nesse tipo de operação, o bem permanece como garantia até a quitação integral da dívida.

A SFG alegou à Justiça que os pagamentos não foram realizados e calculou prejuízo de aproximadamente US$ 10 milhões, valor que inclui saldo devedor, multas e taxas. Convertida para a moeda brasileira, a quantia corresponde a cerca de R$ 52,8 milhões. Com base no pedido da empresa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou a apreensão da aeronave no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, ou em qualquer outro local onde ela esteja.

A decisão judicial estabelece amplos poderes para o cumprimento da medida. Conforme o despacho, fica "autorizado o cumprimento da diligência por dois oficiais de Justiça, com a ressalva de que o bem poderá ser apreendido em qualquer lugar em que se encontre, bem como, ficando concedida a prerrogativa de solicitar o reforço policial e proceder com a medida de arrombamento na forma da lei, quando verificarem in loco a existência de resistência da parte, quanto ao cumprimento da ordem judicial".

Prisão de Henrique Vorcaro

Henrique Vorcaro está preso desde maio no Presídio Nelson Hungria, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é investigado por suposta atuação para dificultar as apurações sobre as fraudes bilionárias atribuídas ao Banco Master. O empresário nega qualquer irregularidade. A defesa de Henrique Vorcaro informou que não comentaria a decisão relacionada à apreensão da aeronave.

A prisão preventiva foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso na Corte. O julgamento sobre a manutenção da medida cautelar foi encaminhado à Segunda Turma do STF. Até o momento, Mendonça e Luiz Fux votaram pela continuidade da prisão. A análise foi interrompida após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que dispõe de até 90 dias para devolver o processo.

Novo pedido nos Estados Unidos

Na sexta-feira (5), a defesa da SFG Equipment Leasing Corporation apresentou novo requerimento à Justiça dos Estados Unidos para atualizar o valor da dívida, que pode variar em função da oscilação cambial.

A empresa também solicitou que seja proibida a realização de qualquer voo ou deslocamento da aeronave por Henrique Vorcaro ou pessoas vinculadas a ele enquanto o litígio estiver em andamento.