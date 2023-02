Justiça manda banco Safra apresentar contratos de crédito com Americanas

Apoie o 247

ICL

247 — O juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo, determinou que o banco Safra apresente, em cinco dias, todos os relatórios, atas e análises das diretorias e de seus comitês internos sobre os contratos de crédito firmados com a Americanas e seus outros nove maiores devedores, informou a Folha de S.Paulo .

A determinação atende a um pedido de dois conselheiros do Safra, André Franco de Moraes e Ricardo Cholbi Tepedino. O banco pode recorrer da decisão. O juiz justificou a decisão pelo risco de que a “verificação de certos fatos na pendência da ação” fique muito difícil ou impossível.

>>> Leia mais: Banco Safra vai ao STJ contra a Americanas

O Safra alegou, em nota, que “é uma instituição absolutamente ética, que adota as melhores práticas de governança do mercado. Essa ação é movida por dois conselheiros indicados por um acionista dissidente. O Banco Safra refuta todas as alegações e apresentará manifestação em juízo”.

Os conselheiros que fizeram o pedido afirmam que o conselho de administração do Safra foi transformado pelos acionistas “em órgão meramente decorativo”. Eles dizem ter enviado 15 cartas e manifestações ao conselho e demais órgãos do banco, pedindo documentos e informações, mas não foram atendidos.

Segundo a ação enviada à Justiça, de 2019 a 2022, a carteira de crédito cresceu 55%, ao mesmo tempo em que o lucro se mantinha estagnado. A Americanas deve ao Safra R$ 2,4 bilhões, o que equivale, segundo os conselheiros, a 15% do patrimônio líquido do banco. Em bancos como Bradesco e Santander, a exposição em relação ao patrimônio fica abaixo de 5%.

A determinação da Justiça paulista inclui também a determinação para o banco informar quem são os maiores devedores, incluindo valor dos créditos, datas das operações, condições de pagamento e de remuneração, garantias etc.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.