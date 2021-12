Justiça manda Facebook suspender perfil que utilizava a imagem e o nome de Dilma

A defesa da ex-presidenta afirmou que as publicações dessa página poderiam gerar constrangimentos indevidos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Justiça do Distrito Federal concedeu, nesta segunda-feira, 6, o pedido de liminar formulado pela defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) contra o Facebook, em razão da existência de página dessa rede social que simulava ser ela. A defesa de Dilma foi representada pelo advogado, jurista e ex-ministro Eugênio Aragão.

A defesa da ex-presidenta afirmou que as publicações dessa página poderiam gerar constrangimentos indevidos, sobretudo em razão dos posicionamentos políticos defendidos em suas publicações. A ação civil foi ajuizada após o Facebook, previamente informado, se negar a tomar providência.

O juiz do caso, ao analisar a situação, decidiu pela ordem de suspensão imediata da página até que haja alteração do nome e da foto do perfil, além da retirada de determinadas publicações que causavam desnecessário constrangimento à autora.

PUBLICIDADE

O Facebook terá o prazo de cinco dias para tomar tais providências, sob pena de multa diária de R$ 1000.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE