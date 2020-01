Justiça Militar transforma em réu sargento da FAB flagrado com cocaína em avião de Bolsonaro

A Justiça Militar aceitou a denúncia e transformou o sargento da aeronáutica Manoel Silva Rodrigues em réu no processo no qual é acusado por crime tráfico internacional de drogas após ser flagrado com 39 quilos de cocaína ao desembarcar de um avião presidencial na Espanha edit

247 - O juiz federal da Justiça Militar, Frederico Magno de Melo Veras, titular da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (11ª CJM), aceitou a denúncia contra o sargento Manoel Silva Rodrigues, da Força Aérea Brasileira (FAB), que foi flagrado transportando 39 quilos de cocaína num avião da Presidência da República.

Com isso, o sargento virá réu no processo. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM). Rodrigues, que foi preso na Espanha em 25 de junho, é acusado por crime de tráfico internacional de drogas. O crime não é previsto no Código Penal Militar (COM), mas o caso se enquadra como crime de natureza militar por extensão.