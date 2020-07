Justiça nega barrar indicação de Weintraub ao Banco Mundial

Decisão é do juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal edit

247 - O juiz Itagiba Catta Preta Neto, da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, rejeitou uma ação que pedia a suspensão da indicação do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para o cargo de diretor-executivo no Banco Mundial.

Para o juiz, a ação tinha motivação política e objetivava interferir no Poder Executivo. "Patrulhamento ideológico não é papel do Poder Judiciário”.

A ação havia sido apresentada pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL) e Marivaldo de Castro Pereira.

