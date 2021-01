Justiça nega novamente adiamento e mantém datas do Enem

O TRF-3 manteve a decisão da Justiça Federal que autoriza a realização da prova no próximo domingo (14) e no seguinte (24) edit

247 - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) manteve a decisão da Justiça Federal de manter as datas do domingo próximo (14) e o seguinte (24) para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"A aplicação do exame não foi uma decisão isolada e política do Ministério da Educação. Houve a participação de setores diretamente interessados no ENEM, inclusive Estados e Municípios, dando legitimidade e representatividade para a nova data de realização", diz o desembargador Antonio Carlos Cedenho no texto da decisão, conforme reportado no G1.

"Embora as infecções pelo novo coronavírus tenham se intensificado, devido, sobretudo, às festas de fim de ano, a observância das normas sanitárias minimiza o risco durante a prova. Similarmente às eleições para prefeitos e vereadores, o ENEM sintetiza um interesse público de difícil postergação", acrescentou.

No entanto, no Amazonas, o estado que mais sofre pela pandemia, a Justiça Federal suspendeu as provas pela duração do estado de calamidade pública.

