Justiça nega pedido da defesa de Flávio Bolsonaro exigindo dados de servidores que consultaram informações financeiras

247 - O juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara Federal do DF, rejeitou nesta segunda-feira (21) uma ação da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) exigindo que a Receita Federal e o Serpro entregassem as informações dos servidores que consultaram dados financeiros do filho do presidente.

Segundo o Antagonista, os advogados de Flávio exigiam acesso ao nome, CPF, qualificação e unidade de exercício dos funcionários públicos. O objetivo era demonstrar como ocorreram “investigações ilícitas”.

