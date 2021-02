Justiça nega recurso da defesa e acusados de matar Marielle Franco vão a júri popular

A decisão tomada de forma unânime pelos desembargadores da 1ª Câmara Criminal faz com que Ronnie Lessa e Élcio Queiroz sejam levados a júri popular edit

Sputnik - A Justiça do Rio de Janeiro negou nesta terça-feira (9) o recurso das defesas dos acusados de serem os autores do homicídio da ex-vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes.

A decisão tomada de forma unânime pelos desembargadores da 1ª Câmara Criminal faz com que Ronnie Lessa e Élcio Queiroz sejam levados a júri popular.

Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas, e estão presos no presídio federal de Porto Velho.

O advogado de Ronnie Lessa, Bruno Castro, autor do recurso, citou uma testemunha que teria dito que o atirador que disparou contra o carro onde estava Marielle era negro. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Eu desafio a acusação trazer qualquer fato concreto que possa colocar o Ronnie Lessa na cena do crime. É muito simples o Ministério Público argumentar que ele teria deixado esse celular na Barra da Tijuca sem provas. Temos a comprovação com prova técnica que ele estava na Barra da Tijuca", disse.

Já as advogadas que representam Marielle e Anderson defenderam que as provas obtidas pelo Grupo de Apoio Especializado e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios da Capital possuem elementos suficientes para levar Ronnie Lessa e Élcio Queiroz a júri popular.

"Provas periciais não deixam dúvidas sobre indícios de autoria", disse uma das advogadas.

Ronnie Lessa é apontado como autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson. Élcio é acusado de dirigir o carro usado nos assassinatos.

