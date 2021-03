Justiça sendo feita, diz Lula após decisão sobre Marisa e tríplex

O ex-presidente Lula fez referência à decisão do TJ-SP de determinar à OAS e à Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) que restituam as parcelas pagas pela ex-primeira-dama Marisa Letícia na compra de um tríplex no Guarujá (SP). O TJ-SP confirmou que ela não havia adquirido o imóvel edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a decisão a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), de ordenar que a OAS e a Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) restituam as parcelas pagas pela ex-primeira-dama Marisa Letícia na compra de um tríplex no Guarujá (SP).

"JUSTIÇA SENDO FEITA | Decisão da Justiça de SP reconhece fatos que foram apontados pela defesa de Lula há mais de 5 anos e que o ex-presidente e sua família nunca foram donos de apartamento nenhum no Guarujá", postou o ex-presidente no Twitter.

Após a Bancoop falir, a OAS assumiu o condomínio e as pessoas que pagaram parcelas poderiam ou ter a devolução de 90% dos valores gastos ou uma unidade no Solaris. O TJ-SP confirmou que a ex-primeira-dama desistiu da aquisição do imóvel.

"Todas as decisões judiciais que reforçam o absurdo que foi aquele processo não tem, nem de perto, a mesma cobertura de órgãos tradicionais da imprensa brasileira que as ilações feitas contra Lula e sua família", disse Lula, também por meio do seu instituto.

Suspeição

O ex-presidente foi acusado sem provas de ter recebido o apartamento como propina da OAS. Na terça-feira (3), Sérgio Moro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por causa de sua parcialidade contra Lula. Ou seja, o STF decidiu pela suspeição do ex-juiz.

