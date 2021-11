Juventude Socialista do PDT pede que Ciro pare de atacar Lula

A carta, assinada por 12 representantes da Juventude do PDT, diz ser “hora de uma trégua nas disputas entre as forças políticas populares no país para defender nossa democracia e reconstruir o Brasil” edit

247 - Lideranças da Juventude Socialista do PDT emitiram um comunicado nesta sexta-feira (12) cobrando que Ciro Gomes pare de usar denúncias de corrupção feitas pela Lava Jato para atacar o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Ciro chamou Lula de “maior corrupto da história”. A carta, assinada por 12 representantes da Juventude do PDT, não cita Lula diretamente, mas diz ser “hora de uma trégua nas disputas entre as forças políticas populares no país para defender nossa democracia e reconstruir o Brasil”.

A nota denuncia, ainda, os abusos cometidos pela Lava Jato, que atuou de forma parcial e suspeita contra Lula. Os signatários afirmam que as práticas da operação não podem ser relativizadas em favor de disputas políticas.

A manifestação vem após o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, defender apoio a Lula no segundo turno caso o petista enfrente Jair Bolsonaro.

Lupi afirmou que no pleito de 2022 o PDT vai lutar “contra essa direita, qualquer que seja sua representação”. (Com informações da coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles).

