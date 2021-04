Kajuru denuncia: Bolsonaro se recusou a receber presidente da Pfizer, que oferecia vacinas; empresa nega

247 - O senador Jorge Kajuru, em meio aos dois vazamentos de conversa gravada com Jair Bolsonaro, concedeu entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (12) e denunciou: Jair Bolsonaro teria se recusado a receber o presidente da Pfizer em 2020.

Segundo o parlamentar, o presidente da farmacêutica teria esperado por dez horas no Palácio do Planalto e, mesmo assim, não foi atendido. "O presidente da Pfizer veio ao Brasil no ano passado para oferecer vacina ao presidente Bolsonaro. Ele chegou no Palácio às 8h. Às 18h, olha o tempo que ficou lá, o chá que ele levou. Às 18h veio dizer a ele que o presidente não poderia atendê-lo. Isso é gravíssimo".

Kajuru afirma que a história pode ser confirmada por "um ex-ministro da Saúde". "Há provas de que isso aconteceu. Tem um ex-ministro que conta essa situação, que ele participou disso, ele viu. Um ex-ministro da Saúde que na hora certa todo mundo saberá".

Questionada sobre a declaração do senador, a Pfizer afirmou que a informação não procede.

O Palácio do Planalto não se manifestou.

