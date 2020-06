Kakay critica manifestações na pandemia: "é cruel, mas nós não podemos ser incoerentes"

"Não devemos e não podemos ir para as ruas para fazer frente e barrar os fascistas. Se nós nos equipararmos a eles, os fascistas, indo para as ruas, perderemos o discurso da necessidade de cumprir a orientação médica internacional do isolamento", explica o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay edit

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em artigo, criticou as manifestações durante a pandemia de Covid-19, inclusive as antifascistas.

Segundo Kakay, ao saírem às ruas, os antifascistas perdem o discurso de cumprir as orientações médicas internacionais. "É cruel, mas nós não podemos ser incoerentes. Não devemos e não podemos ir para as ruas para fazer frente e barrar os fascistas. Eles não passarão. Se nós nos equipararmos a eles, os fascistas, indo para as ruas, perderemos o discurso da necessidade de cumprir a orientação médica internacional do isolamento".

O advogado ressaltou que "uma das nossas críticas tem sido a irresponsabilidade dos grupos fascistas de estarem ocupando as ruas em manifestações que desrespeitam toda a orientação científica e médica".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.