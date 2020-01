Kakay: denúncia contra Glenn não apresenta requisitos técnicos para sua admissão

247 - O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, comentou em nota a denúncia feita pelo MPF contra o jornalista do site The Intercpet Brasil Glenn Greenwald, responsável pela Vaza Jato.

Ele afirmou que a denúncia do procurador Wellington Divino de Oliveira não cumpre os requisitos jurídicos para sua admissão.

Para Kakay, ou a denúncia tem motivação olítica ou foi feita como represália ao trabalho de Glenn na Vaza Jato. "Neste caso, a inacreditável tentativa de responsabilização criminal parece ser pautada por motivação política ou ter sido feita como represália à atividade profissional desempenhada por esse importante jornalista no caso conhecido como Vaza Jato".

Leia a íntegra da nota:

A acusação contra o jornalista Glenn é mais uma denúncia absurda produzida na Procuradoria da República no Distrito Federal, não por coincidência pelo mesmo procurador que denunciou o Presidente do Conselho Federal da OAB. Nas duas oportunidades, podemos ver o interesse direto do ex-juiz, hoje Ministro da Justiça. Com todas vênias, há um claro descumprimento da medida liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 601. Na ânsia de burlar tal decisão, o próprio procurador da República admitiu expressamente ter denunciado Glenn sem ao menos investigá-lo! Essa afirmação é muito preocupante por partir de um membro do MP, que tem a grave missão de propor a abertura de uma Ação Penal. Tal postura é inaceitável em um Estado Democrático de Direito. Atitudes assim tiram a credibilidade de um MP que se pretende livre e independente, bem como demonstram a clara intenção de restringir a liberdade de imprensa, garantia de fundamental importância na nossa ordem constitucional.

Neste caso, a inacreditável tentativa de responsabilização criminal parece ser pautada por motivação política ou ter sido feita como represália à atividade profissional desempenhada por esse importante jornalista no caso conhecido como Vaza Jato, haja vista que a denúncia não apresenta os mínimos requisitos técnicos para sua admissão.

Cumpre lembrar que nem mesmo no Caso Snowden - de repercussão internacional e envolvendo revelações igualmente graves dos órgãos de inteligência dos EUA - houve a utilização desse tipo de expediente contra o jornalismo independente.

Mais uma vez, o que se espera do Poder Judiciário é uma postura técnica e absolutamente imparcial ao analisar a denúncia. Assim como um juiz não pode ser parcial e instrumentalizar o Poder Judiciario também o Ministério Público tem que ter a Constituição como norte.

KAKAY