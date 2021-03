Kakay: "é uma grande vitória e todos os processos de Lula estão prescritos"

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, comemorou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devolveu seus direitos políticos.

Em participação ao vivo na TV 247, Kakay lembrou que a comundiade jurídica sempre apontou que Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar as ações do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, e que agora o ex-presidente não responde mais a nenhuma ação na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba.

"Nos precisamos ver que a primeira do ministro Fachin foi tornar sem efeito os habeas corpus, inclusive o da parcialidade [do ex-juiz Sérgio Moro]. Se levado a julgamento e declarada a parcialidade, o efeito seria muito maior, retumbante. Vários outros processos teriam que ser anulados", disse Kakay.

"Mas foi uma grande vitória. Uma vitória do Direito, do Supremo Tribunal Federal", acrescentou o advogado.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à live especial sobre o assunto:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.