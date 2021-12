Kakay: “Jantar virou um grito de esperança para um mundo melhor”

Apoie o 247

“Somos unidos contra o fascismo, contra a barbárie e contra os preconceitos, além de defensores do Estado democrático de direito e da Constituição. Logo, somos avessos aos Moros, aos Bolsonaros, às viúvas do Moro e a todos esses pigmeus intelectuais que ainda têm muito espaço no país”, escreve Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay, para o site Poder 360.

Em coluna publicada nesta sexta-feira (31), o advogado faz uma retrospectiva do trabalho do grupo Prerrogativas em 2021. O Prerrô é um espaço para troca de ideias e opiniões, com uma visão progressista, formado por juristas, advogados, juízes, professores e outros operadores do Direito. Neste ano, o grupo organizou um jantar de fim de ano com a presença de Lula e seu possível vice, Geraldo Alckmin.

Kakay rebate críticas de quem tentou colar no grupo “a pecha da defesa da impunidade”. Para ele, a acusação é tão grotesca que nem deveria ser respondida. “Nós só crescemos com essas críticas, elas confirmam que estamos no rumo certo. O combate à corrupção só pode se dar dentro dos limites da Constituição. A defesa intransigente das garantias constitucionais é uma das marcas do Prerrô”, afirma.

Segundo ele, as recentes confissões do ex-juiz Sergio Moro (“Lava Jato combateu o PT”) atestam que ele instrumentalizou o Judiciário e parte do Ministério Público, mas não receberam as mesmas críticas de quem tentou manchar a imagem do grupo pela realização do comentado jantar de final de ano.

Kakay ainda revela que um dia antes do jantar, recebeu telefonemas de “ministros do Supremo e do STJ e de altas autoridades da República” que tinham sido convidadas e afirmaram não poder ir porque o evento estava tomando “proporção política muito definida”. Ao que o advogado respondeu: "Tudo certo, acho melhor você não se expor mesmo. Nos vemos na posse”.

