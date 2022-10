Kakay: Roberto Jefferson é a essência de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, afirma em sua coluna no portal UOL que Roberto Jefferson “é a essência de Bolsonaro”. O ex-deputado atirou com fuzil e granada contra agentes da Polícia Federal neste domingo (23), ao resistir por cerca de oito horas à prisão contra ele determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

“É importante que nós tenhamos uma visão exata do que está acontecendo com esse episódio do Roberto Jefferson. Este ex-deputado é a essência do Bolsonaro. Todos os absurdos protagonizados por ele têm uma exata representação do que é o mundo bolsonarista. Essa ridícula e criminosa resistência armada é cara do bolsonarista vulga”, escreve Kakay.

“Aquele que se jacta de ser valente, acima da lei, senhor de todos os boçais. Aqueles que se orgulham de serem medíocres, rasos. Se agora, por conveniência, o Bolsonaro falar que ele exagerou, pode ter certeza, é falso. A resistência do bandido do Jefferson é a exata vontade do Bolsonaro e de seus asseclas, só que, covardes como são, estão fazendo um jogo não democrático. Mentindo. Omitindo”, prossegue o advogado.

Kakay faz ainda uma reflexão: “Se esse episódio tivesse se dado há dois meses, teria o apoio entusiasmado do presidente Bolsonaro e dos seus comparsas”. Neste domingo (23), Bolsonaro fez um grande esforço, com um vídeo publicado nas redes sociais e depois declarações na TV Record , para tentar se descolar do aliado, chamando-o de “bandido”.

