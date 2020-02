Kakay: 'silêncio de Moro em momento tão grave beira a cumplicidade'

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, cobrou do ministro Sérgio Moro (Justiça) um posicionamento sobre a iniciativa de Jair Bolsonaro, de convocar atos contra o Congresso. "O ensurdecedor silêncio do Ministro Moro é um atentado ao estado democrático de direito" edit

247 - O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, cobrou do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, um posicionamento sobre a iniciativa de Jair Bolsonaro, que, em vídeo distribuído no WhatsApp, convocou a população a ir às ruas no dia 15 de março contra o Congresso Nacional. "O silêncio do Ministro da Justiça em momento tão grave beira a cumplicidade", afirma Kakay.

Leia a íntegra da nota:

"Precisamos cobrar com urgência e veemência uma posição do Ministro da Justiça contra este atentado à democracia. O decano do Supremo Tribunal se manifestou de maneira lúcida e firme com a autoridade que tem. Várias outras autoridades vieram manifestar perplexidade, indignação e preocupação. O silêncio do Ministro da Justiça em momento tão grave beira a cumplicidade. O Ministério da Justiça historicamente tem o dever de zelar pela defesa da Constituição e dos princípios democráticos. O ensurdecedor silêncio do Ministro Moro é um atentado ao estado democrático de direito.