Kassab diz a deputados que vai manter candidatura do PSD a presidente

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, se reuniu nesta quinta-feira (17) com a bancada do partido em Brasília.

No encontro, o dirigente disse que o partido vai manter seu plano de ter uma candidatura própria ao Planalto. Os deputados receberam bem a declaração. Eles acreditam que a estratégia dá tranquilidade para negociar palanques regionais, já que apoiar um dos polos da disputa eleitoral, Lula ou Bolsonaro, poderia comprometer apoio em Estados, como Bahia e Paraná, informa a Coluna do Estadão.

O plano "A" ainda é o senador Rodrigo Pacheco, mas Kassab também trabalha com a hipótese de filiar Eduardo Leite (PSDB) numa estratégia para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reveja sua aliança com Geraldo Alckmin.

