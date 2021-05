Kassab diz que, ao preferir Lula, eleitor quer corrigir voto que deu em 2018

Segundo o presidente do PSD, Gilberto Kassab, eleitor vê Lula como vítima e quer consertar voto que deu em 2018 edit

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, admite que os nomes do chamado centro que aparecem até agora não pegaram. É a opinião que tem sobre os dados da Pesquisa Datafolha sobre as eleições presidenciais de 2022.

De acordo com Kassab, o Datafolha mostra que o eleitor vê Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vítima e parece tentar reparar o voto que deu em 2018, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Lula atualmente lidera a corrida eleitoral de 2022, com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro. Num eventual segundo turno contra Bolsonaro, o ex-presidente levaria ampla vantagem, com uma diferença de 55% a 32%.

Kassab diz que a pesquisa indica que os nomes do chamado centro que aparecem até agora não pegaram e que é preciso encontrar nova opção para esse campo político. Kassab até agora mantém o discurso de que seu partido tentará buscar a 3ª via.





