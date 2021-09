Kassab diz que Bolsonaro colocou-se numa "sinuca de bico" e só tem duas alternativas: desmoralização ou impeachment

"Se partir para o rompimento com as instituições, cria o ambiente para o impeachment. Se não avançar, foi um blefe e fica a desmoralização dele. Criou uma armadilha para ele mesmo", diz o presidente do PSD, Gilberto Kassab edit

247 - O presidente do PSD,Gilberto Kassab, avalia que Jair Bolsonaro se meteu em uma “sinuca de bico” e restringiu seu futuro político ao atacar o Poder Judiciário nos discursos golpistas proferidos por ele nesta terça-feira (7), em Brasília e São Paulo. Segundo ele, as alternativas para Bolsonaro são o impeachment ou a desmoralização.

"Se cumprir o que assumiu em público, de não respeitar as instituições, vai consolidar as condições para o impeachment. Se não avançar nos seus compromissos, ficará desmoralizado. É uma sinuca de bico, na qual ele se colocou", disse Kassab à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

“Se partir para o rompimento com as instituições, cria o ambiente para o impeachment. Se não avançar, foi um blefe e fica a desmoralização dele. Criou uma armadilha para ele mesmo", completou. Na segunda-feira (6), Kassab disse que o partido pode apoiar o impeachment caso Bolsonaro insista nos ataques à democracia. Após o discurso do ex-capitão na Avenida Paulista, o PSD anunciou a criação de uma comissão de acompanhamento pelo afastamento de Bolsonaro. A decisão foi comemorada por partidos de esquerda.

"Temos avaliações de alguns importantes juristas apontando que apenas as falas, as manifestações, seriam razões suficientes para justificar o processo. Vamos acompanhar a conduta do governo para determinar, ou não, a defesa e o apoio a um eventual processo de impeachment do presidente da República", destacou Kassab.

